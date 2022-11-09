İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te bir iş yerinde sahte parfüm satıldığına dair ihbar aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler yaklaşık 1 aylık teknik ve fiziki takibin ardından iş yerine ve o iş yerinde satılan parfümlerin üretildiği depolara baskın düzelendi.

Bakırköy, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri Fatih, Zeytinburnu, Sultangazi, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına aldı.

Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aralamalarda 27 bin 792 şişe dolu parfüm, 152 bin 32 adet parfüm aksesuarı, 22 bin 838 boş şişe, 2 bin 500 metre şerit, 250 litre parfüm esansı olmak üzere toplamda 202 bin 662 adet aksesuar ele geçirildi.

Parfümlere el konulurken, yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.