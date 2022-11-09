İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin yaptığı çalışmalarda, 20 Ekim'de D-100 Güney yol Maltepe mevkisinde bir sürücünün saatlik kiralanan 34 EMY 090 plakalı araçla, trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına şerit değiştirerek, tehlikeli manevralar gerçekleştirdiğini tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanan sürücü E.A'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak" maddesinden 1823 lira, "sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanmak"tan 3 bin 674 lira, "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak"tan ayrı ayrı 196 lira olmak üzere toplamda 5 bin 889 lira idari para cezası verildi.

Kiralama şirketine ise "sürücü belgesiz araç kullandırma"dan 3 bin 674 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücü E.A. "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.