Marmara Bölgesi'nde bu yıl yağışlar normaline göre azalma gösterdi. 2022 yılının 10 ayının sadece 3 ayında yağışlar normalin üzerinde gerçekleşti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Marmara Bölgesi'nde şubat ayında yağışlar normaline göre yüzde 60, haziranda yüzde 18, ağustosta yüzde 100 artarken, ocakta normaline göre yüzde 25, martta yüzde 44, nisanda yüzde 4, mayısta yüzde 61, temmuzda yüzde 25, eylülde yüzde 40, ekimde yüzde 71 azaldı.

Barajların doluluk oranı yüzde 38'lerde

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 38,63 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 23,14, Terkos'ta yüzde 42,71, Sazlıdere'de yüzde 43,45, Alibey'de yüzde 21,73, Büyükçekmece'de yüzde 45,39, Ömerli'de yüzde 41,49, Darlık'ta yüzde 40,44, Elmalı'da yüzde 42,54, Pabuçdere'de yüzde 3,15 ve Kazandere'de yüzde 23,85 olarak kaydedildi.

"İstanbul'da ve Marmara Bölgesi'nde uzun zamandır yağış alamıyoruz"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, pastırma yazının devam ettiğini, uzun yıllardır ilk defa bu kadar uzun bir pastırma yazıyla karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Pastırma yazı dönemlerinde atmosferik şartlardan dolayı genellikle yüksek basıncın hakim olduğunu belirten Toros, "Yüksek basıncın olduğu dönemlerde genellikle yağış meydana gelmez. Bu durum da bölgemizi etkiledi. İstanbul'da ve Marmara Bölgesi'nde uzun zamandır yağış alamıyoruz." dedi.

"Beklenen yağışların gelmemesi tehlike çanlarının çalmasına neden olabilir"

İstanbul'a su sağlayan büyük barajlardaki su seviyesinin yüzde 40'larda olmasının güzel bir durum olduğunun altını çizen Toros, şu anda ciddi bir sıkıntıdan bahsedilemeyeceğini ancak buna rağmen su konusunda tedbir alınması gerektiğini dile getirdi.

Toros, beklenen yağışların gelmemesinin, tehlike çanlarının çalmasına neden olabileceğini dile getirerek, "Kuraklık devam ederse barajlarda su seviyeleri hızla aşağıya düşmeye devam edecek. Onun için önümüzdeki günlerde yeterli yağış almama ihtimaline karşı da şimdiden tedbirlerimizi almamız gerekiyor." dedi.