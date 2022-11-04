Ekim ayında bazı günler “pastırma sıcakları geldi galiba” dedirtse de bu günlerin halk takvimine göre zamanı kasım ayına denk geliyor. Sıcaklar ayın ikinci haftası yani 12 Kasım’dan itibaren başlayacak. Ancak hemen öncesinde, kışa benzer günler yaşanacak.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü İklim Bilimci Dr. Öğretim Üyesi Okan Bozyurt’a göre pastırma sıcaklarından önce yurdun bazı iç kesimlerinde ilk kar yağışı bile gerçekleşebilir. Bozyurt, bu sene yaşanacak pastırma sıcakları hakkındaki detayları TRT Haber’e anlattı.

Gündüz yaz gece ayaz: Pastırma sıcakları

Yavaş yavaş soğuyan havaların arasından çıkagelen bazı sıcak günlerde pastırma sıcaklarının başladığı düşünülse de, her yıl bu günlerin yaşandığı zaman aralığı aslında belli.

“Pastırma sıcakları her sene olan bir kavram ama herkes bunu karıştırıyor. Herkes ekim ayındaki sıcaklara pastırma sıcakları adını veriyor. Ama gerçek anlamda pastırma sıcakları halk takviminde 12 Kasım ile 26 Kasım arasındadır” diyen Bozyurt, bu kavramdaki eksikliği de şöyle anlatıyor:

“Buna pastırma yazı ya da pastırma sıcakları deniyor ama burada bir eksiklik var. Aslında halkın tam tabiri ‘pastırma yazı ve ayazı’dır. Yani gündüzü yaz gecesi ayaz. Çünkü burada bir yüksek basınç koşulu meydana gelir. Kasım ayında gece ve gündüz sıcaklık farkı arttığı için, gündüz oldukça sıcak ve güneşli bir hava yaşanırken, gece de bulutsuz olduğu için de oldukça soğuk bir hava olur.”

“La Nina yıllarında pastırma sıcakları daha kısa sürüyor”

Bozyurt, “İstatistiklere göre La Nina yıllarında pastırma yazları daha kısa sürüyor” diyor. Normalde 2 hafta süren bu durumun bu seneki La Nina etkisiyle daha kısa sürmesi bekleniyor.

“La Nina yıllarında pastırma sıcakları 1 hafta veya 10 gün sürüyor. Daha sonra pastırma yazının ikinci haftasında soğuk ve yağışlı hava sistemleri gelmeye başlıyor. Yani bu sene kasım ayını biraz soğuk bekliyorum. Hatta kasım ayının 6’sından itibaren ciddi anlamda bir soğuma bekliyorum. Pastırma yazı öncesinde geçici bir kış yaşayacağız. Hatta belki iç kesimlerde pek çok şehir merkezine mevsimin ilk kar yağışları gerçekleşebilir.”

[Fotoğraf: AA]

Kasım ayının 6’sından itibaren gelecek olan soğuk havalara pastırma sıcaklarıyla kısa süreli bir ara verilecek. Bu aranın en fazla 1 hafta 10 gün süreceğini söyleyen Bozyurt, “Kasım ayının 20’sinden sonra soğuk ve yağışlı sistemlerin yeniden ülkemizi ziyaret etmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Gece-gündüz arasında sıcaklık farkının da artacağını söyleyen Bozyurt’a göre, pastırma sıcakları süresince iç kesimlerde hava sıcaklıkları gündüzleri 20 dereceye kadar çıkacak, geceleri ise 1 ila 3 derecelere düşecek.

Kıyı kesimlerdeyse sıcaklıklar gündüz 25-30 derece arasında değişirken geceleri 10 derecenin üzerinde olması öngörülüyor.