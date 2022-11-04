DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, sahte kimlik kullanmasına ve kılık değiştirmesine rağmen Milli İstihbarat Teşkilatı ve emniyetten kaçamadı.

Teröristin yakalandığını 9 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.

Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Kendisiyle birlikte 2 isim daha bu soruşturmaya dahil edilmişti. Haklarındaki delil ve tespitler toplanarak, hazırlanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai ve Azzam Ali Hüseyin Al-Nema hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Azzam Ali Hüseyin hakkında ayrıca DEAŞ silahlı terör örgütüne üyelik suçundan 10 yıla kadar hapsi talep edildi. Üçüncü şüpheli Al Sumadai'nin eşi Makaram Taha Ali'nin de DEAŞ silahlı terör örgütüne üyelikten 10 yıl hapis cezasıyla yargılanması istendi.

İddiaları reddetmedi

İddianamede Al Sumaidai'nin DEAŞ'ın sözde Adalet ve Eğitim Bakanlıklarını yaptığı ve örgütte en üst düzeye çıkma yolunda olduğu belirtildi. Örgütün fetva mercii konumunda olduğu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin raporunda da adı geçtiği hatırlatıldı.

Örgüt üyeleri tarafından teşhisi yapılan El Sumadai de ifadesinde iddiaları reddetmedi, sadece fetvaları yüzünden kimsenin öldürülmediğini öne sürdü.

Diğer şüpheli Azam El Hüseyin'in ise DEAŞ'ın silah ve mühimmatlarından sorumlu kişi olduğu iddianamede yer aldı.

İddianame İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Yargılamanın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Kamera: Ahmet Bağış