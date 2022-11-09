Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda başlatılan kentsel dönüşüm projesinde ilk etap çalışmaları sürüyor.

Altyapı çalışmaları tamamlanan yaylada yaz döneminde yaşanan trafik sorununa çözüm için katlı otopark projesi hazırlandı.

6 blok halinde 9’ar ve 12’şer katlı inşa edilen toplam 1600 araçlık otopark inşaatı büyük oranda tamamlandı.

Yayla girişinde dağ yamacına yapılan ve üzeri çimle kaplanmaya başlanan dışarından görünmeyecek otoparkın hizmete girmesiyle yaylaya ulaşanlar, araçlarını bıraktıktan sonra üstteki seyir terasına çıkacak, trambüslerle yayla merkezine ulaşacak.

Ulaşım sorununa çözüm olarak yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol yapılacak. Ayder Yaylası ve civardaki Ausor, Huser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler, bu yolu kullanacak. Yaylaya araç girişi sınırlandırılacak.

"Doğanın içine saklanmış otopark olacak"

Yaylada trafik sorununu çözecek projeyle ilgili TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Karadeniz Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden olan Ayder Yaylası’nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yenileme çalışması yürütüldüğünü söyledi.

Bulut, "Ayder’i yenileme ve kirlilikten kurtarma projesi geliştirilmişti. Bu maksatla orada konaklama mekanları ile ilgili inşaatlar yapıldı. Ayrıca orada tamamen bir iki gün konaklamalar değil, daha uzun konaklamalara da imkan sağlayacak bir otel inşaatımız da devam ediyor. Yine Ayder’in en önemli problemlerinden bir tanesi de oradaki araç trafiği.

Yaz aylarında saatlerce orada araç kuyruğunda bekleyip yaylaya ulaşamadan vatandaşlarmış geri dönüyordu. Yer altında doğanın içine saklanmış dışarıdan hiçbir şekilde gözü rahatsız etmeyecek bir otopark inşaatı devam ediyor. Bahar aylarında tamamlamış olacağız. Cumhurbaşkanımız da talimat vermişti. Ayder’in kirlikten kurtarılması için çalışmalarımız verimli bir şekilde devam edecek" dedi.

"Trafik sıkışıklığının önüne geçilecek"

Ayder yaylasında turizm işletmeciliği yapanlar da kentsel dönüşüm çalışmalarına destek veriyor.

İşletmeci Cansu Yılmaz, Ayder’in otoparka acil ihtiyacı olduğunu belirterek, "Turistlerin yoğun olduğu dönemde araçlar burada kilitleniyordu. Ziyaretçiler problem yaşıyordu. Otoparkla trafik sıkışıklığının önüne geçilecek. Otoparkın 2023 yılında hizmete açılması bekleniyor. Termal otel inşaatı sürüyor. Apart binaların tamamlananları hak sahiplerine teslim ediliyor. Yaz sezonunda trafik sıkışıklığından, görüntü kirliliğinden arındırılmış Ayder’de turizm faaliyetleri devam edecek" diye konuştu.

Safiye Subay ise "Özellikle yaz sezonunda burada adım atılacak yer olmuyor. Araçlar kilitlenip kalıyor. İnşallah yapılacak otoparkla birlikte bu problem ortadan kalkmış olacak. Kentsel dönüşüm çerçevesindeki apart ve otel inşaatları sürüyor. Ayder çok güzel olacak" ifadesini kullandı.