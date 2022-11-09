Bursa'nın Yıldırım ilçesi, Değirmenönü Mahallesi'ndeki bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Suriyeli bir ailenin kaldığı evdeki yangının ardından, ekipler kısa sürede olay yerindeydi...

İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Ancak evden yürekleri dağlayan acı haber geldi. Olayda, 8 çocuk ve bir anne yaşamını yitirdi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kentte geçici koruma kapsamında ikamet eden Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı:

"İtfaiye ekiplerimiz hemen bölgeye intikal ediyor ve yangını söndürmeye çalışıyor ama maalesef ki yangın söndürüldükten sonra içerideki tablo üzücü. Bizleri hakikaten üzdü. İçeride 9 ceset var. Bunların 8'i çocuk, biri anne. 8 çocuktan 6'sı buradaki aileye ait, ikisinin ise yeğenleri olduğunu tespit ettik. Baba dışarıda. Baba gelip yangına müdahale ederken dumandan etkileniyor.

Daha sonra 112 ekiplerimiz onu devlet hastanesine kaldırmış. Sağlık durumu iyi. İçerideki yangında maalesef 9 Suriye kökenli insanımızı kaybettik. Ayrıca en üst katta oturan yine bir anne, baba ve çocuk, Suriye kökenli insanlarımız dumandan etkilenmiş. Onlar da 112 marifetiyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genel sağlık durumları iyi gözüküyor..."

Canbolat, yangının çıkış nedenine ilişkin de "İtfaiyemizin ön tespitleri sobadan kaynaklı olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor" dedi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Çocukların babaları ve yakınları Adli Tıp Kurumu önünde bekliyor

Savcıların ve ilgili ekiplerin evde yaptığı incelemelerin ardından anne Amina Eltaha Elmuse (31), çocukları Yasir (1), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali (10 ) ve Muhammed Aljasem (3) ile evde misafir olarak bulunan yeğenleri Ahmed (10) ve Ali El Cesim'in (11) naaşları cenaze araçlarına taşındı.

Cenazeler, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Dumandan etkilenen çocuklardan 6'sının babası 36 yaşındaki Hüseyin Aljasem, tedavisinin ardından taburcu edildi. Aljasem ve ölen diğer 2 çocuğun babaları ile yakınları, Adli Tıp Kurumu önüne geldi.

Binanın en üst katında yaşayan ve dumandan etkilenen 3 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 3 Cumhuriyet savcısı nezaretinde bilirkişi incelemesi ile delil toplama işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.



Türkiye'ye 5 yıl önce sığınmışlar

Hüseyin Aljasem ve ailesinin Suriye'nin Halep kentinin güneyinde savaşta tahrip edilen köylerinden 2017 yılında ayrılıp Türkiye'ye sığındığı, yanan eve ise Bursa'daki başka bir adresten yaklaşık 1,5 ay önce taşındıkları belirtildi.

Ayrıca, ölen çocukların babalarının İstanbul'da yakınlarının cenaze törenine katıldıkları, yangın başladığında yolda oldukları ifade edildi. Ailenin yanındaki diğer 2 çocuğun, babaları cenazeye katılmak üzere şehir dışına çıktığı için bu eve bırakıldığı kaydedildi.

Bu arada, yanan bina dronla görüntülendi. Yangına neden olduğu tahmin edilen sobanın bulunduğu odadaki eşyaların tamamen yandığı görüldü.

Bina ile çevresinde belediye ekipleri temizlik çalışmasını sürdürüyor. İtfaiye ekipleri de incelemelerine devam ediyor.

Yanan binanın karşısında mermer makinesi üretimi yapılan fabrikanın çalışanlarından Mehmet Kerem, gazetecilere, gece olayı öğrenip geldiklerinde itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasını tamamladığını gördüklerini söyledi.

İş yerinin, kendi kardeşi ve yeğenine ait olduğunu dile getiren Kerem facia gecesini şöyle anlattı:

"Suriyeli aile, Türkiyemize, bize misafir olan, gelen insanlar. Böyle bir acı olayla karşılaştık. Kağıt, karton toplayarak geçimlerini yapıyorlar. Orada ne yaktıklarını tabii bilemiyoruz, Sobadan çıktı, zehirlendiler mi? Her gün gördüğüm çocuklar. Sevimli çocuklardı. Bizim çocuklarımız neyse aynı onlar da o şekilde gördüğümüz insanlardı. Biz ayırt etmeyiz, kim olursa olsun, çocuk nihayetinde. Babaları ekmek parası için motosikletiyle karton toplayan bir insan. Gariban insanlardı. Allah hepsinin mekanını cennet etsin."

Kerem, ailenin yanındaki diğer 2 çocuğun dün geldiğini, gündüz kuzenleriyle oynadıklarını ifade etti.

Yanan binanın son katında anne, baba ve bir çocuğun yaşadığını bildiren Kerem, bunun alt katında ise fabrikalarında çalışan işçinin kaldığını, bu kişinin olay sırasında montaj için Denizli'de bulunduğunu sözlerine ekledi.