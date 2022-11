Ankara'ya günde yaklaşık 1 milyon 400 bin metreküp su verildiğini belirten Öztürk, "Yaklaşık yıl bazlı düşündüğümüzde bir yıl yetecek kadar suyumuzun şu an olduğu görülüyor." dedi.

Bu yılın yağış açısından çok bereketli geçtiğini dile getiren Öztürk, yüzde 32'lik doluluk hacminin yüzde 22'sinin aktif kullanılabilir su olduğunu vurguladı.

Barajların doluluk oranlarının tespit edilmesinin çeşitli yolları olduğunu belirten Öztürk, "Daha önce zaman zaman uzaktan sensörler yardımıyla merkezden bir yazılım marifetiyle okuyabiliyorduk. Şimdi açık yazılıma geçeceğimiz için bir ihale süreci bekliyor bizi. O sebeple bu aralar yerinde gözlemleyerek rahatlıkla tespit edebiliyoruz." diye konuştu.

Su tasarrufu ve kayıp kaçakla ilgili yoğun çalışma

Öztürk, su tasarrufuna ilişkin sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve bulundukları muhitlerde söz sahibi insanlarla sürekli görüş alışverişi yaptıklarını vurgulayarak, broşür hazırlayıp ilgili yerlere astıklarını ve bilgilendirme amaçlı ilkokullara dağıttıklarını söyledi.

Su tasarrufu ve kayıp kaçakla ilgili yoğun çalışmaların olduğunu kaydeden Öztürk, böylece kayıp kaçak oranlarını çok ciddi oranda indirdiklerini anlattı.

Öztürk, Ankaralıların sağlıklı su içebilmesi için depolarda temizlik ve onarımlarının da yapıldığını aktardı.

"Suyumuzun her damlası çok kıymetli"

Küresel ısınmadan kaynaklı dünya genelinde su kıtlığının olduğunu ve bunun Türkiye'ye de yansıdığını belirten Öztürk, şöyle devam etti:

"Suyumuzun her damlası çok kıymetli. Sabah kalktığımız yüzümüzü yıkadığımız andan, arabamızı yıkadığımız, bahçemizi suladığımız ana kadar kullandığımız her damla suya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Suyun bir hikayesi var. Suya gerçekten şefkat göstermek gerekiyor. Ayağımızdaki ayakkabıdan üzerimizdeki cekete kadar üretimin her alanında suyun bir rolü var. Dolayısıyla bizim suya ciddi şefkat göstermemiz ve hor kullanmamamız gerekiyor. Bu amaçla oluşturduğumuz bir kademeli tarife var. Hor kullanmayalım. 'Fazla kullanan fazla ödesin' diye. Tasarruf bilincinin toplumda etkin her alanda, her kurumda özümsenmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum."

Öztürk'ün verdiği bilgiye göre, Ankara'ya su sağlayan 1 milyar 586 milyon metreküp kapasiteli 11 barajdaki su, bu yılki yağışların ardından 505 milyon metreküp seviyesine ulaştı.