Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 11:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
[Fotograf: DHA]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
5 Kasım Cumartesi günü Çorlu-Çerkezköy yolunun Kızılpınar mevkiinde kaldırımda yürüyen 11 yaşındaki Efekan Demir ve arkadaşlarını köpek kovaladı.
Köpekten kaçarken aniden yola çıkan Demir'e otomobil çarptı.
Yaralanan Demir, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Demir'in tedavisi devam ediyor.
Sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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