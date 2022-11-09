Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde 4 katlı binanın birinci katındaki yangında ölen, kentte geçici koruma kapsamında ikamet eden Suriyeli iki aileye mensup 9 kişinin cenazelerinin Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri tamamlandı.

Anne Amina Eltaha Elmuse ve çocukları ile evde misafir olarak bulunan yeğenlerinin cenazeleri, otopsi sonrası toprağa verilmek üzere yakınları tarafından alındı.

Adli Tıp Kurumu önünde, olayda eşini ve 6 çocuğunu kaybeden Hüseyin Aljasem ve diğer 2 çocuğun babasının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Otopside, çocuklardan yaşları birbirine yakın 4'ünün kimlik teşhisi yapılamaması nedeniyle defin işleminin numaralandırılarak yapılacağı, DNA tespitleri tamamlandığında kimliklerinin belirleneceği öğrenildi.

Anne ile 8 çocuk için cenaze namazları kılındı

Anne ile 8 çocuğun cenazeleri, Mihraplı Camii'nde kılındı. Törende, yaşamını yitirenlerin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

"Hepimiz çok etkilendik"

Cenazeye katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Elimizden gelen sorumluluğu yerine getirmeliyiz” dedi.

Namaz sonrası basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Bakan Soylu, “9 misafirimizi yangın neticesinde kimisinin yangından etkilenmesi kimisinin zehirlenmesi neticesi ile kaybettik. Allah rahmet eylesin. Bunlardan 8’i sabi yani çocuktu. Birisi yetişkin, 6’sının annesiydi. 1 yaşından 11 yaşına kadarlardı.

Aileler için büyük bir imtihan. Allah kimseyi mazlumlukla, imtihan etmesin. Bu çocuklar için, kaderi bu çocuklara benzeyen çocuklar için biz babaları olarak, bırakın ülke ve devlet yöneticilerini babaları olarak elimizden gelen sorumluluğu yerin getirmeliyiz. Hepimiz çok etkilendik. İfade etmekte zorlanıyorum, Allah rahmet eylesin. Allah cenneti ile buluştursun. Bizi onlara mahcup etmesin” diye konuştu.