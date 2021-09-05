İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül saat 09.00'da Basmane Karakolu önünden başlayacak Zafer Yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak.

Türk ordusunun İzmir'e girerken kullandığı güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip edecek İzmirliler, 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyacak.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenler, saat 10.00'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak, ardından Hükümet Konağı'ndaki bayrak töreni ile devam edecek.

9 Eylül kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikler ile sürecek.

Süvari birliklerinin Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüyüşünün ardından Hürkuş, SOLOTÜRK, Türk Yıldızları'nın da yer aldığı gösteri uçuşları yapılacak.

Program kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde saat 20.15'te Cumhuriyet Meydanı'nda fener alayı düzenlenecek.

Gündoğdu Meydanı'na kadar devam edecek fener alayının ardından konserler ve dans gösterileri düzenlenecek.