İstanbul'un Silivri ilçesinde Çanta Mahallesi Millet Caddesi'nde bulunan ve kauçuk üretimi yapan plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fabrikadaki yanıcı maddeler dolayısıyla alevler kısa sürede büyürken, yangını görenler itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine, olay yerine Silivri'den ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin metrelerce yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahale başlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletiliyor.

15 bin metre karelik alana kurulu fabrikadaki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Dün de aynı firmaya ait fabrikada yangın çıktı

Aynı firmaya ait Değirmenköy'deki başka bir fabrikada da dün yangın çıktığı öğrenildi.