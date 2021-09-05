Haber Giriş: 5 Eylül 2021 Pazar 07:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
Malatya'da ekmek fırınında patlama
Malatya'da bir ekmek fırınında doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. Bazı evler ve araçlar hasar gördü.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir binanın zemin katındaki fırında doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte fırında çalışan 3 kişi kendini dışarı attı.
Olay yerine polis, sağlık, itfaiye ile doğalgaz ekipleri sevk edildi.
Çevrede paniğe yol açan patlamada, fırının üzerindeki bazı evler ile park halindeki araçlarda hasar oluştu.
Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Doğalgaz
Sıradaki Haber
Polisten kaçan sürücü kaza yaptı: 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz