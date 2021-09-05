Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar mevkiinde İstanbul yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen panelvan, A.M. idaresindeki otomobile, T.Ö. yönetimindeki otomobile ve İ.Z. kontrolündeki yolcu otobüsüne, ardından da demir bariyerlere çarptı.

T.Ö'nün kullandığı otomobil de A.Y. idaresindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 kişi hayatını kaybetti

İtfaiye ekiplerince bir otomobilden çıkarılan 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Özel hastanede tedavi altına alınan 90 yaşındaki Fehmi Bıkım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından yaya olarak firar eden panelvan sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.