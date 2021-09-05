Haber Giriş: 5 Eylül 2021 Pazar 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar mevkiinde İstanbul yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen panelvan, A.M. idaresindeki otomobile, T.Ö. yönetimindeki otomobile ve İ.Z. kontrolündeki yolcu otobüsüne, ardından da demir bariyerlere çarptı.
T.Ö'nün kullandığı otomobil de A.Y. idaresindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1 kişi hayatını kaybetti
İtfaiye ekiplerince bir otomobilden çıkarılan 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Özel hastanede tedavi altına alınan 90 yaşındaki Fehmi Bıkım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından yaya olarak firar eden panelvan sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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