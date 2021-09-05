Haber Giriş: 5 Eylül 2021 Pazar 11:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da vapurdan denize düşen adam hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da Kadıköy Fenerbahçe açıklarında yaşlı bir adam, seyir halinde olan vapurdan denize düştü. Ekiplerin çabalarıyla iskeleye çıkartılan adam hayatını kaybetti. Ekiplerin, kurtarma çalışmaları da kameralara yansıdı.
İstanbul'da Kadıköy Fenerbahçe açıklarında giden bir vapurdan 60 yaşlarında bir adam, henüz bilinmeyen bir nedenle geminin güvertesinden denize düştü.
Adamın düştüğünü gören vatandaşlar durumu mürettebata bildirdi.
Kaptanın ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevlileri ulaştı.
[Fotoğraf: İHA]
Ekipler, suyun yüzeyinde bilinci kapalı olarak bulunan adamı bota alarak Üsküdar iskelesine çıkarttı.
Üzerinden kimlik çıkmayan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan yaşanan can pazarı ve vatandaşların meraklı bekleyişi ise kameralara yansıdı.
Görüntülerde, vatandaşların düşen adamı bekleyişi ve ekiplerin arama çalışmaları görülüyor.
Etiketler: İstanbul İstanbul Boğazı
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