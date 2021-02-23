Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 05:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'deki yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan yangında bir iş yeri kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Karşıyaka ilçesinin Cemal Gürsel Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın giriş katındaki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürülen yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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