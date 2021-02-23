Karşıyaka ilçesinin Cemal Gürsel Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın giriş katındaki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürülen yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.