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Türkiye
AA 07.08.2023 11:41

İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli tutuklandı

İzmir'de 30 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen 66 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 98 şüpheliden 48'i tutuklandı.

İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli tutuklandı
[Fotograf: İHA]

İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadele kapsamında 30 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında 66 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 12 kilo 982 gram esrar-skank, 13 kilo 553 gram kokain, 10 bin 413 gram sentetik uyuşturucu, 7 bin 885 uyuşturucu hap, 69 bin 39 sentetik ecza, satışa hazır hale getirilmiş çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 21 hassas terazi, 2 tüfek, 9 tabanca ile bu silahlara ait 1181 fişek ve suçtan elden edildiği değerlendirilen 625 bin 120 lira ele geçirildi, 98 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 48'i hakimlikçe tutuklandı.

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