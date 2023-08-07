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Türkiye
DHA 07.08.2023 11:26

Kağıtlara emdirilmiş 50 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Konya'da durdurulan 3 ayrı araçta yapılan aramada, 50 milyon lira değerinde kağıtlara emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli de tutuklandı.

Kağıtlara emdirilmiş 50 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya'ya 3 aracın il dışından uyuşturucu sevkiyatı için yola çıktığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, kent girişinde kontrol noktası oluşturdu. Şüpheliler, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı.

Kısa süreli takibin ardından 3 ayrı araçtaki 6 şüpheli, yakalandı.

Araçlarda yapılan aramalarda 50 milyon lira değerinde olduğu belirtilen 89 adet 40'a 40 santimetre, 2 adet 20'ye 40 santimetre ve 2 adet 10'a 40 santimetre olmak üzere kağıtlara emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası 6 şüpheli, 'uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlarından tutuklandı. 

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Konya Uyuşturucu
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