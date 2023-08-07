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Türkiye
DHA 07.08.2023 10:40

Depremde yıkılan 48 kişinin yaşamını yitirdiği Sözel Apartmanı ile ilgili tahliye

Diyarbakır’da depremde yıkılan ve 48 kişinin yaşamını yitirdiği Sözel Apartmanı ile ilgili yürütülen soruşturmada, tutuklu bulunan 1 dershane sahibi ve 2 spor salonu işletmecisi, kolon kesilmesine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı sonucuna varılan bilirkişi raporunun ardından avukatlarının talebi üzerine tahliye edildi.

Depremde yıkılan 48 kişinin yaşamını yitirdiği Sözel Apartmanı ile ilgili tahliye
[Fotograf: DHA]

Diyarbakır’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 1’i boş, 7 apartmanda 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı.

Yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturmada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan 1 cumhuriyet başsavcısı vekili ile 3 savcı görev aldı.

Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'ta bulunan ve ilk depremde yıkılan, 48 kişinin hayatını kaybettiği Sözel Apartmanı'na ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, onaylı betonarme projesine göre yapılması gereken SP1 betonarme perde kolonunun yerinde bulunmadığı belirlendi.

Perde kolunun, onaylı betonarme projesine aykırı olarak, hiç yapılmadığı tespit edildi.

Depremde yıkılan 48 kişinin yaşamını yitirdiği Sözel Apartmanı ile ilgili tahliye

"Kolon kesildiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadı"

Binanın altındaki dershane ve spor salonunda kolon kesildiği iddiaları ile ilgili olarak da herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında, kolon kesildiği ve binanın yapısına etki edecek tadilat değişikliği yapıldığı iddiasıyla tutuklanan dersane sahibi Ş.A. ile spor salonu işletmecileri C.Ç. ve M.D.’nin avukatları, bilirkişi raporunun ardından, sulh ceza hakimliğine ,şüphelilerin tahliyeleri yönünde başvuru yaptı.

Depremde yıkılan 48 kişinin yaşamını yitirdiği Sözel Apartmanı ile ilgili tahliye

Binanın müteahhidi enkazda kalarak hayatını kaybetmişti

Talebi değerlendiren hakimlik, şüphelilerin binanın yıkılmasında sorumlulukları bulunmadığını belirterek, tahliyelerine karar verdi. Savcılığın talebi üzerine, adli kontrol tedbiri uygulanan 2 şüpheliden dershane işletmecisi Ö.T.'nin ve fenni mesul İnşaat Mühendisi Şahsuvar Azizoğlu'nun 24 Mart'ta hayatını kaybetmesi nedeniyle, haklarındaki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

Binanın müteahhidi Celal İrkören de yaptığı yıkılan Sözel Apartmanı'nın enkazında kalarak hayatını kaybetmişti.

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