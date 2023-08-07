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Türkiye
İHA 07.08.2023 10:17

Çorum'da şap alarmı: 15 köy karantinada

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Büyükincesu köyünde görülen şap hastalığı nedeniyle 15 köy ve merkez mahalleleri karantinaya alındı.

Çorum'da şap alarmı: 15 köy karantinada
[Temsili fotoğraf: AA]

Açıklama İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapıldı.

Büyükincesu köyünde şap hastalığı tespit edildiği belirtildi ve şu sözler kullanıldı:

"10 kilometre çap içerisinde kalan Küçükincesu, Kamışlı, Çavuş, Kırankışla, Akçalı, Kemallı, Küçükpolatlı, Tatlı, Göller, Beşkız, Körkü, Salman, Ayağıbüyük, Gökçam Köylerinin ve Çiftlik Mahallesi hariç merkez mahallelerinin karantinaya alınmasına karar verildi. Bu bölgelere hayvan ve hayvansal ürünlerin giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına, hayvanların meraya bırakılmasının yasaklanmasına ve gerekli dezenfeksiyon tedbirlerinin alınmasına Sungurlu İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararı gereğince karar verilmiştir."

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