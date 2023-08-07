Eskişehir'de bir otomobilde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçak yollardan temin edilen gümrük kaçağı parfüm, güneş gözlüğü ve taklit marka tişörtleri müşteri buldukça piyasa süren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İlçedeki bir otomobilde yapılan aramada, 450 bin lira değerinde 224 yabancı menşeili faturasız parfüm, 20 güneş gözlüğü ve 120 taklit markalı tişört ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa ve 6769 Sınai Mülkiyet Kanununa" muhalefet suçlarından adli tahkikat başlatıldı.