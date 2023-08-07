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Türkiye
AA 07.08.2023 11:03

Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Adıyaman'dan 15 bin başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, depremlerden etkilenen 11 ilin hızla ayağa kaldırılması için hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Adıyaman'dan şu ana kadar 15 bin başvuru yapıldı.

Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Adıyaman'dan 15 bin başvuru
[Fotograf: AA]

Depremlerden etkilenen Adıyaman'da kalıcı konutların yapımı devam ederken, bazı vatandaşlar ise kendi evlerinin yeniden yapılması için Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuruyor.

Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gelen vatandaşlar burada sıraya girerek projeye kaydını yaptırıyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol, vatandaşın konutlarını yapmasıyla ilgili Yerinde Dönüşüm Projesi'nin açıklandığını hatırlattı.

Varol, "Yerinde dönüşüm, vatandaşlarımızın belirli koşullarda yani eğer zeminleri müsaitse teknik koşullara uymak kaydıyla konutlarının yıkıldığı yerde kendi arsalarında yeniden yapmasına imkan veriyor. Bunun için devletimiz 500 bin lira konut başına hibe veriyor ve bunun yanında 500 ila 800 bin lira arasında değişen rakamlarda da 10 yıl vadeli 2 yıl ödemesiz, faizsiz kredi sağlıyor" dedi.

Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Adıyaman'dan 15 bin başvuru

"Şehrin normale dönüşünü hızlandıracak"

Projeye vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Varol, şunları söyledi:

"Yerinde dönüşüme çok ciddi bir ilgi var. İlimizdeki başvurular çok kısa bir zaman olmasına rağmen 15 bini bulmuş durumda. Dolayısıyla yerinde dönüşümün de şehrin normale dönüşünü hızlandıracağını düşünüyoruz. Bütün bu çalışmalarla birlikte en hızlı şekilde şehrin daha önceki o çıkış yakaladığı dönemini tekrar yakalamak tek gayemiz. Devlet millet işbirliğiyle, STK'larımızın desteğiyle, gönüllülerimizin, hayırseverlerimizin desteğiyle bunu hızlı bir biçimde başaracağımıza inanıyoruz."

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Adıyaman Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Deprem
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