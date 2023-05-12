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Türkiye
AA 12.05.2023 21:06

İzmir'deki site yangınına elektrik kontağı yol açmış

İzmir'de bir sitede çıkan yangının, önce kablo izolasyonunu sonra da yalıtım malzemesini tutuşturan elektrik kontağından kaynaklandığı saptandı.

İzmir'deki site yangınına elektrik kontağı yol açmış
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı raporuna göre, yangın öncesinde 1. ile 2. kat arasında, aydınlatma amacıyla tesis edilen armatür veya kablo şaftı içindeki enerji besleme hattında bir kısa devre meydana geldi.

Bu kısa devrenin önce kablo izolasyonunu buradan da yanıcı tozları, duvar üzerine harç kullanılarak monte edilen yalıtım malzemesini, sentetik elyafı ve dekoratif ahşap yüzey kaplamasını tutuşturduğu ve yangının bu şekilde başladığı tahmin ediliyor.

Binanın betonarme ve tuğla donatısının dış kısmında kaplı bulunan belirli yıllarda verniklenen dekoratif ahşap kaplama olmasının, yanma neticesinde yanıcı maddelerden çıkan gazların, ısının ve dumanın yanıcı ahşap duvar kaplaması arkasında birikerek yanmanın hızını ve şiddetini artırdığı bilgisi raporda yer aldı.

Oluşan hava akımının ahşapta yüksek ısıda açığa çıkan yanıcı parlayıcı bileşiklerin yangının yayılım hızına etki ettiği ve başlangıç noktasından binanın diğer kısımlarına hızlı yayılmasında etkili olduğu bilgisi verildi.

Yangında 3 köpek ve 2 kedi öldü.

İzmir'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
İzmir'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

8 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınmıştı

Narlıdere'ye bağlı Yenikale Mahallesi'nde 27 Nisan'da 4 bloklu sitedeki 8 katlı binada yangın çıkmıştı. Adrese çok sayıda itfaiyenin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri yönlendirilmişti.

İzmir'de sitede çıkan yangın kontrol altında
İzmir'de sitede çıkan yangın kontrol altında

Zaman zaman patlama seslerinin geldiği binada bulunanlar ekiplerce tahliye edilmiş, yangın 8 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınmıştı. Dumandan etkilenen 7 kişiden biri hastaneye kaldırılmış, diğerlerine ambulansta müdahale edilmişti.

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