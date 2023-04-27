İzmir'de sitede çıkan yangın kontrol altında

Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu sitenin 8 katlı binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığı yangınla ilgili olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi.

Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangın çıkan binanın sakinleri ekiplerce tahliye edildi.

Soğutma çalışması başlatıldı

Kontrol altına alınan yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Soğutma çalışması başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yangından 7 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yangına ilişkin açıklama yaptı.

Kontrol altına alma çalışmaları devam eden yangından 7 kişinin etkilendiğini, 6 kişinin dumana maruz kaldığını, bir kişinin de ayağını burktuğunu ifade etti.

Gerekli tıbbi müdahalelerin yapıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Koca, "Olay yerine toplam 70 sağlık görevlisi; 20 adet 112 ambulansı, 2 UMKE Timi görevlendirildi. İzmir’e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah benzer tüm olaylardan korusun" ifadelerini kullandı.

Vali Köşger TRT Haber'e konuştu: Can kaybı yok

Olay yerine gelen İzmir Valisi Selim Köşger, çalışmalar hakkında bilgi aldı. TRT Haber'e konuşan Vali Köşger yangının başladığı sırada tüm binada oturanların tahliye edildiğini söyledi.

Vali Köşger şöyle konuştu:

"Orman itfaiye de sevk ettik, 25 araç da orman itfaiyeden geliyor. Bir blok tamamen yanmak üzere, diğer bloklara sirayet etmesini engellemeye çalışıyoruz. İnşallah diğer bloklara sirayet etmeden söndüreceğiz. Sevindirici olan şu, site yöneticisi yangın başladığında site sakinlerini tahliye etmiş, içerde canlı olmadığına dair bir bilgi var elimizde var şu anda. Dolayısıyla sevindirici olan herhangi bir can kaybı olmadan yangını atlatacağımız yolunda."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Söndürmekte zorluk çekiliyor"

Şu an itibarıyla sağlıklı bir bilginin ellerinde olmadığını söyleyen Köşger sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir patlama ve arkasından parlamadan bahsediliyor. İlerleyen zamanlarda yapılan tespitlerle anlaşılacaktır. Bina çelik konstrüksiyon ve ahşap karma bir site olduğu için seri şekilde yayılmış, sert bir rüzgar var, söndürmekte zorluk çekiliyor. İnşallah başka bir siteye, bloğa zarar vermeden sonlandırmak istiyor arkadaşlar."

"Yangının nedeni bilinmiyor"

Köşger yangının çıkış nedenini şu an bilmediklerini ifade ederek "Hastanelere intikal eden herhangi bir yaralı da yok şu an itibarıyla" dedi.

Yangına helikopterle müdahale edildi

Vali Köşger, Ankara ve Aydın'dan helikopterlerin havalandığını, gerek görüldüğü takdirde yangına havadan müdahale edileceğini söyledi.

Yangının hızla kontrol altına alınabilmesi için helikopterle de müdahale ediliyor.

İzmir Narlıdere'deki site yangınına helikopterle havadan da müdahale ediliyor. pic.twitter.com/5S2FXyHS0e — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 27, 2023

Narlıdere Belediye Başkanı Engin: Şu ana kadar can kaybı bilgisi yok

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz bir bilginin bulunmadığını söyledi.

Engin, "Şu ana kadar can kaybı bilgisi yok, inşallah olmayacak. Bizim bulunduğumuz bölgedeki ambulanslara ulaşan bir şey yok" dedi.

Bakan Kasapoğlu: Can kaybı olmadığına dair bilgi var

Yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da açıklamalarda bulundu.

Yangın nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Kasapoğlu, "Hakikaten geniş ve güçlü bir yangın ama hemen hemen büyük ölçüde kontrol altına alınıyor. Özellikle belediye, AFAD, UMKE, orman ekipleri burada yoğun bir çalışma gösteriyorlar ve gördüğünüz gibi bir müddet öncesine göre durum daha iyi. Can kaybı olmadığına dair bir bilgi var, inşallah doğrudur, en büyük tesellimiz olur ve inşallah takviye ekiplerle birlikte tamamen kontrol altına alınacağını ümit ediyoruz ve takipteyiz. Çok geçmiş olsun."

"Panikten yaralı olanlara dair bilgiler var"

Yangının şu an için 40 daireyi etkilediğini anlatan Kasapoğlu, "Ama dediğim gibi takip ediyoruz, inşallah can kaybı olmadan en az hasarla atlatmayı ümit ediyoruz. Yangın kaynaklı değil, panikten yaralı olanlara dair bilgiler var" dedi.

Bakan Kasapoğlu, gazetecilerin ilk etapta balkondan atlayanlar olduğuna ilişkin iddiaları dile getirmesi üzerine, "Evet o şekilde yaralılar var" dedi.

Kasapoğlu, yangının henüz kontrol altına alınmadığını sözlerine ekledi.

Soruşturma başlatıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili adli soruşturma başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, site yangınına itfaiye ekiplerinin tüm gücüyle müdahale ettiğini söyleyerek, "Binanın dış cephesinin ahşap kaplama olması çalışmaları güçleştirirken ekiplerimiz alevlerin diğer bloklara yayılmasını engellemek için çalışıyor" dedi.