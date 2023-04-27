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Gündem
AA 27.04.2023 22:32

Bakan Kasapoğlu: İzmir'in spordaki mazisi güçlü olduğu kadar, yarınları da çok güçlü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'in spordaki mazisinin güçlü olduğu kadar, yarınlarının da çok güçlü bir potansiyel taşıdığını söyleyerek "Köklü kulüplerimizde, yetişen sporcularda görüyoruz. İzmir'de bu başarıyı inşallah hep birlikte daha yukarılara taşımak nasip olur" dedi.

Bakan Kasapoğlu: İzmir'in spordaki mazisi güçlü olduğu kadar, yarınları da çok güçlü
[Fotograf: AA]

AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı da olan Kasapoğlu, kentteki programı kapsamında amatör spor kulüplerinin başkanları ile buluştu, 3x3 İzmir Basketbol Turnuvası'nın başlangıç atışını yaptı.

Daha sonra bir otelde düzenlenen Yeni Asır Ege Yatırım, İhracat, İnovasyon, Teknoloji Ödül Töreni'ne katılan Kasapoğlu, buradaki konuşmasında Ege ve İzmir'in pek çok alanda öncü olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, İzmir ve Ege'nin üretimin ve sanayi ile birlikte Türkiye'de yükselen pek çok değerin öncüsü olmasının sadece birkaç yıla özgü bir süreç olmadığını ifade ederek, "Bu süreç elbette yılların, belki de yüzyılın getirdiği bir süreç. Bu misyon hep böyle devam etsin. Bunun için de özellikle gençler ve gençlerin bu alanlarda var olması çok ama çok kritik bir önem arz ediyor. Biz de gençlerle birlikte gençlerin bu süreçlerdeki öncülüğünü, bu süreçlerdeki misyonunu güçlendirme adına gayret gösterdik. Bundan sonra da bu gayretimize elbette devam edeceğiz" diye konuştu.

"İzmir'in spordaki mazisi güçlü olduğu kadar, yarınları da çok güçlü bir potansiyel taşıyor"

"İzmir yatırımın, ihracatın, inovasyonun, teknolojinin öncüsü olduğu kadar aynı zamanda sporun da öncüsü bir şehirdir" diyen Kasapoğlu, şunları söyledi:

"İzmir'in spordaki mazisi güçlü olduğu kadar, yarınları da çok güçlü bir potansiyel taşıyor. Köklü kulüplerimizde, yetişen sporcularda görüyoruz. İzmirli sporcularımız geçtiğimiz hafta jimnastikte tarihi başarılara imza attı. Bununla birlikte yüzmede ve diğer branşlarda da özellikle 2024 Paris Olimpiyatları için çok ama çok ümit vadeden sporcularımız var. İnanıyorum ki bireysel branşlar olsun, takım sporları olsun, İzmir'de bu başarıyı da inşallah hep birlikte daha yukarılara taşımak nasip olur."

ETİKETLER
Gençlik ve Spor Bakanlığı İhracat İzmir Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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