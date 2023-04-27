Bakan Koca: Türkiye Yüzyılı kutuplaştırma siyaseti yerine bütünleştirme siyasetinin adıdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin, 20 yıldır devam eden istikrarlı yönetimin ardından, ikinci yüzyılına, Türkiye Yüzyılı iddiasıyla giren ve bunu süratle başaracak bir ülke olduğunu söyledi.

Çeşitli programlar için Konya'da bulunan Bakan Koca, Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması"nda, gençliğin ateşleyici enerjisini yaştan aldığını, özünün ise hayata meydan okuma olduğunu ifade etti.

"Gençlik bir fetih hareketidir"

Gençliğin kendi yolunu açarak geldiğine değinen Koca, şöyle konuştu:

"Gençlik bir fetih hareketidir. Sizler için mesuliyetle harekete geçme zamanıdır. Gençlik, insan ruhunun dünyaya karşı asaletli bir duruşudur. Bir arayışın, itirazın, yeniyi inşa etme çabasının ruh halidir. Bu ruh hali bir kimliktir, gayesi daha insanca bir gelecek olan çıkarsız, tertemiz bir ideolojidir. Kendini insanlığın, ülkesinin hizmetine samimiyetle adayan kim varsa bunu gençliğine sadık kalmakla başarmıştır."

"Türkiye Yüzyılı nefret siyaseti yerine sevgi siyasetini ikame etmenin adıdır"

Koca, Türkiye'nin gençlerden fetih ruhuyla bu ülkeye yepyeni şeyler vermesini beklediğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Sizleri önceki kuşaklardan, babalarınızdan, annelerinizden ve hocalarınızdan ayıran bir özelliğiniz var. Bu özellik, Türkiye Yüzyılı'nın ilk kuşağı olmanızdır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile bayrağımızın tüm dünyanın göreceği şekilde nasıl yükseltebileceğimizi ifade etti. Türkiye Yüzyılı'nı tarif ettiği konuşmasını hatırlayalım; Türkiye Yüzyılı, kimlik siyaseti yerine birlik siyasetini, kutuplaştırma siyaseti yerine bütünleştirme siyasetini, inkar siyaseti yerine kucaklama siyasetini, tahakküm siyaseti yerine özgürlük siyasetini, nefret siyaseti yerine sevgi siyasetini ikame etmenin adıdır. Türkiye Yüzyılı, fanatizmin yerine insani değerleri ve hakkı teslim etmenin öne çıktığı dönemin adıdır."

Türkiye'nin artık günübirlik hedeflere mahkum bir ülke olmadığını vurgulayan Koca, Türkiye'nin 20 yıldır devam eden istikrarlı yönetimin ardından, ikinci yüzyılına, Türkiye Yüzyılı iddiasıyla giren ve bunu süratle başaracak bir ülke olduğunu söyledi.