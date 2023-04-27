10 bin polis memuru alımı yapılacak

Polis Akademisi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin lisans, 2 bin önlisan olmak üzere 10 bin öğrenci alımı yapılacak.
30.Dönem POMEM Adaylarının Dikkatine !— Polis Akademisi (@paedutr) April 27, 2023
Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8.000 lisans (6.800 erkek ve 1.200 kadın), 2.000 önlisans (1.700 erkek ve 300 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı yapılacaktır.
????Ayrıntılı bilgi için;https://t.co/fGfpE4w4pu pic.twitter.com/0LF7YK6svJ
Lisansta 1200 kadın, 6 bin 800 erkek, ön lisansta ise 300 kadın 1700 erkek alımı yapılacak.
Şartları taşıyan adaylar, 1-19 Mayıs 2023 tarihleri arasında Polis Akademisi internet sitesi üzerinden Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecek.