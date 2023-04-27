Çok Bulutlu 9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 27.04.2023 20:47

10 bin polis memuru alımı yapılacak

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin lisans, 2 bin ön lisans olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacak.

10 bin polis memuru alımı yapılacak
[Fotograf: TRT Haber]

Polis Akademisi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin lisans, 2 bin önlisan olmak üzere 10 bin öğrenci alımı yapılacak.


 

Lisansta 1200 kadın, 6 bin 800 erkek, ön lisansta ise 300 kadın 1700 erkek alımı yapılacak.

Şartları taşıyan adaylar, 1-19 Mayıs 2023 tarihleri arasında Polis Akademisi internet sitesi üzerinden Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecek. 

ETİKETLER
Polis
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye enerji bağımsızlığı yolunda büyük bir adım attı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:26
Sipariş hakkı kazananlar 30 Nisan'da Togg'a kavuşacak
22:00
Bakan Akar: Koca Yusuflar Türk vatandaşlarının tahliyesi için Sudan'a gitti
21:41
Togg gelin arabası oldu
21:46
Sudan'da ateşkes 72 saat daha uzatıldı
22:15
Selçuk Bayraktar TRT Haber'de
20:51
Baykar ile Azerbaycan'dan 'ortak üretim' için iyi niyet protokolü
Bursa'da "Anadolu kırmızısı" Togg gelin arabası oldu
Bursa'da "Anadolu kırmızısı" Togg gelin arabası oldu
FOTO FOKUS
ATAK-2 ilk kez motor çalıştırdı
ATAK-2 ilk kez motor çalıştırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ