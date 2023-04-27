10 bin polis memuru alımı yapılacak

Polis Akademisi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin lisans, 2 bin önlisan olmak üzere 10 bin öğrenci alımı yapılacak.

30.Dönem POMEM Adaylarının Dikkatine !



Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8.000 lisans (6.800 erkek ve 1.200 kadın), 2.000 önlisans (1.700 erkek ve 300 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı yapılacaktır.



????Ayrıntılı bilgi için;https://t.co/fGfpE4w4pu pic.twitter.com/0LF7YK6svJ — Polis Akademisi (@paedutr) April 27, 2023

Lisansta 1200 kadın, 6 bin 800 erkek, ön lisansta ise 300 kadın 1700 erkek alımı yapılacak.

Şartları taşıyan adaylar, 1-19 Mayıs 2023 tarihleri arasında Polis Akademisi internet sitesi üzerinden Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecek.