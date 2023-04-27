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Gündem
AA 27.04.2023 20:01

Bakan Kasapoğlu: Ulaşmak istediğiniz hedef uğruna gayret gösterin

İzmir'de gençlerle bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlere hayatları boyunca bir çok zorlukla karşılaşacaklarını söyleyerek "Ulaşmak istediğiniz hedef uğruna gayret göstereceksiniz, o hedeften vazgeçmeyeceksiniz. Önünüze engeller çıkacak, o engelleri aşacak, aldırış etmeyeceksiniz" dedi.

Bakan Kasapoğlu: Ulaşmak istediğiniz hedef uğruna gayret gösterin
[Fotograf: AA]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eğitimci yazar Gökhan Müftüoğlu tarafından sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik verilen "Griden Beyaza Başarı Semineri"nin katılımcılarıyla bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonu'nda düzenlenen semineri bir süre izledi.

"Önünüze engeller çıkacak, o engelleri aşacaksınız"

Daha sonra gençlere hitap eden Kasapoğlu, öğrencilerin hayatları boyunca birçok sınavla karşılaşacaklarını söyledi.

Öğrencilerden kendilerine güvenmelerini isteyen Kasapoğlu, "Hepinizin gözünde enerji, direnç var. Pırıl pırılsınız. Bir an önce hedeflerinize en güzel şekilde ulaşacaksınız. Elbette alın teri, her hedefin en vazgeçilmez unsuru. Ulaşmak istediğiniz hedef uğruna gayret göstereceksiniz, ter dökeceksiniz, o hedeften vazgeçmeyeceksiniz. Önünüze engeller çıkacak, o engelleri aşacak, aldırış etmeyeceksiniz. Demoralize olmayacaksınız" dedi.

"Büyük hedeflere yönelin"

Sınav süreçlerinin geçici olduğunu ifade eden Kasapoğlu şunları söyledi:

"Yeter ki sizler endişe etmeyin. Endişeniz olsa da endişeyi yönetip, bu süreçlerin yönetilmesi bu başarı için çok ama çok önemli bir yönetim süreci. O yüzden aileniz başta olmak üzere öğretmenleriniz, büyükleriniz başta olmak üzere onların önerileri, tecrübeleri sizler için birer rehber olsun ve inşallah en güzel şekilde bu süreçleri atlatın ve daha büyük hedeflere yönelin." 

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının her zaman gençlerin yanında olduğunu vurguladı.

İzmir'de son olarak Menderes Gençlik Merkezini hizmete açtıklarını hatırlatan Kasapoğlu, gençlerden bu merkezlerdeki etkinliklere katılmalarını istedi.

AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı da olan Kasapoğlu, seminerin ardından Kemeraltı'nda esnafla bir araya geldi.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir Mehmet Kasapoğlu
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