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Gündem
AA 27.04.2023 19:51

Bakan Kurum: Dev projeleriyle yükselen bir Türkiye

Sultanbeyli Millet Bahçesi açılışında 14 Mayıs'ta Cumhuriyet tarihinin en önemli seçiminin yapılacağını söyleyen Bakan Kurum, "Bir tarafta 'Dev projeleriyle yükselen bir Türkiye' diyen Cumhur İttifakımız var, diğer tarafta Türkiye'ye, İstanbul'a, Sultanbeyli'ye dair tek bir projesi olmayan Kılıçdaroğlu var" dedi.

Bakan Kurum: Dev projeleriyle yükselen bir Türkiye
[Fotograf: AA]

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mimar Sinan Mahallesi'nde Sultanbeyli Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul'a 21 yılda dev yatırımlar yaptıklarını söyleyen Kurum, "Sultanbeyli'ye her zaman yatırımlarla, projelerle, eserlerle geldik ve Sultanbeyli'de yaşayan kardeşlerimizin neye ihtiyacı varsa onu yaptık. Sultanbeyli'de tam 29 bin hak sahibi vatandaşımıza tapularını teslim ettik. İnşallah el birliğiyle Sultanbeylimizi daha da güçlü hale getireceğiz" diye konuştu.

Millet bahçesi ile Sultanbeyli'ye değer kattıklarını vurgulayan Kurum, bu hafta içerisinde ilçeye yaklaşık 200 bin metrekare yeşil alan kazandırdıklarını açıkladı.

"Cumhuriyet tarihinin en önemli ve en kritik seçimi"

Kurum, 14 Mayıs'ta Cumhuriyet tarihinin en önemli ve en kritik seçiminin yapılacağını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir tarafta, 'Dev projeleriyle yükselen bir Türkiye' diyen Cumhur İttifakımız var. Diğer tarafta Türkiye'ye, İstanbul'a, Sultanbeyli'ye dair tek bir projesi olmayan Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta milleti için gece gündüz koşturan, köprüler, tüneller, havalimanları, şehir hastaneleri, hızlı trenler, millet bahçeleri, sosyal konutlar, modern üniversiteler inşa edenler var, diğer tarafta milletin gönlüne boş vaatlerle girmeye çalışanlar var. Türkiye'yi 100 yıl geri götürmek isteyenler var."

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Millet Bahçesi Murat Kurum
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