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Gündem
AA 27.04.2023 18:56

Bakan Soylu: Tayyip Erdoğan milletine güveniyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu ülke, bu Tayyip Erdoğan fırsatını kaçırmamalı. Tayyip Erdoğan size emanettir. O milletinin emrinde de ondan milletine güveniyor" dedi.

Bakan Soylu: Tayyip Erdoğan milletine güveniyor
[Fotograf: AA]

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, Kağıthane'de Sultan Selim Mahallesi sakinleriyle buluşmasında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi yaptığını söyledi.

Geçmişte Türkiye'de insanların "Ben dindarım" diyemediğini anlatan Soylu, Tayyip Erdoğan'ın Türkiyesi'nde insanların "Ben dindarım" diyebildiğini ifade etti.

Bakan Soylu, Türkiye'de insanların geçmişte "Ben Kürt'üm" de diyemediğine dikkati çekerek, "Tayyip Erdoğan'ın Türkiyesi'nde 'Ben Kürdüm' diyorlar. Bu ülkede insanlar 'Ben Alevi'yim' diyemiyorlardı. Bu ülkede insanlar, Tayyip Erdoğan'ın Türkiyesi'nde 'Ben Alevi'yim' diyorlar. Tayyip Erdoğan'ın Türkiyesi özgür, büyük bir Türkiye'dir, 85 milyonun Türkiyesi'dir" dedi.

"Tayyip Erdoğan milletine güveniyor"

Türkiye'yi yedili masaya teslim etmek istemediklerini vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"Allah muhafaza. Ne diyor birisi? Hele diyor, bir bitsin, göreceksiniz benim ne yapacağımı. Hani masaya 'kumar masası' diyen var ya bir tane. Sadece kumar masası demedi, ağzına dediğini söyledi. 'Kullanım masası' dedi, 'noter masası' dedi. Demediği kalmadı ama geldiler kuzu kuzu oturttular onu oraya değil mi? Ağababaları oturtturdu değil mi? Tayyip Erdoğan'ı 21 yıldır kimse bir yere oturtturamadı, o milletinin emrinde de ondan milletine güveniyor."

"Böyle liderler Türkiye'ye 100 yılda bir gelir"

Bakan Soylu, toplanan kalabalığa bir emanetinin olduğunu söyleyerek, "Böyle liderler Türkiye'ye 100 yılda bir gelir, tam 100 yılda bir. Biz, Tayyip Erdoğan fırsatını yakaladık, bu yüzyılda bir gelecek. Bana diyorlar ki 'Çok çalışıyorsun, 2 saat, 3 saat uykularla ayakta kalıyorsun.' Bir tek şey var, aileme de eşime de çocuklarıma da herkese de söyledim. Bu ülke, bu Tayyip Erdoğan fırsatını kaçırmamalı, kaçırmamalı, kaçırmamalı. Tayyip Erdoğan size emanettir" diye konuştu.

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