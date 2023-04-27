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Gündem
AA 27.04.2023 18:34

Milli Eğitim Bakanı Özer Ordu'da şehit ve gazi derneklerini ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da şehit ve gazi derneklerini ziyaret ederek, "Bu ülke, her alanda devletin bekası için, milletin çıkarları için, vatanın korunması için fedakarca çalışan askerimizin, polisimizin, vatandaşlarımızın güçlü iradeleriyle ayakta duruyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer Ordu'da şehit ve gazi derneklerini ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şubesi ziyaretinde, en kıymetlileri şehit ve gazilerin aileleriyle birlikte olduklarını söyledi.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı uzun ömürler dileyen Özer, şöyle konuştu:

"Biz devlet olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz en fazla hassasiyet gösterdiği şehit ailelerimizin sorunları, gazilerimizin sorunları. Bizler de elimizden ne geliyorsa her zaman sizin yanınızdayız. Derdinize küçük de olsa katkı verebilirsek biz kendimizi bahtiyar hissederiz. İnşallah bu süreç içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak katkı vereceğimiz neler varsa sizin ihtiyaçlarınızı çözme bağlamında her türlü katkıyı vereceğiz."

Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneğini de ziyaret eden Özer, bu ülkenin, her alanda devletin bekası, milletin çıkarları, vatanın korunması için fedakarca çalışan asker, polis, vatandaşların güçlü iradeleriyle ayakta durduğunu vurguladı.

"Şehitleirmizin aileleri ve gazilerimiz bize emanet"

Özer, polisin devletinin yanında, milletinin hizmetinde faaliyet gösterirken kahpe saldırılarına, terör saldırılarına maruz kaldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Ben tüm şehit polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabrı cemil diliyorum. Tabii şehitlerimiz, onların aileleri ve malul gazilerimiz bize emanet. Biz de devlet olarak o emaneti alıp onların koşullarını daha iyi yapabilmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Bu süreçte özellikle polislerimizle ilgili İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu da gerçekten gece gündüz demeden bu arkadaşlarımızın koşullarını iyileştirmek için her türlü çabayı sarf ediyor. İnşallah Ordu'muzda da bu ailelerimizle şehit yakını ailelerimizle malul polis gazilerimizin aileleriyle ilgili yapılması gereken ne varsa her zaman onların hizmetinde olacağız."

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Mahmut Özer Ordu
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