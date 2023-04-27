Türkiye'nin yeni enerji kalesi: Akkuyu NGS

Akkuyu Nükleer Güç Santrali için Türkiye ve Rusya arasında ilk imzalar 2010 yılında atıldı.

Takvim yaprakları 3 Nisan 2018'i gösterdiğinde dev projede ilk çivi törenle çakıldı.

Akkuyu NGS, aynı zamanda dünyanın en büyük nükleer enerji santrali inşaat sahası haline geldi.

İnşaat sahasında çalışan sayısı en yoğun dönemde 30 bini buldu. Bugüne kadar 140 bin ton inşaat demiri kullanıldı, 1 milyon 300 bin metreküp beton döküldü.

Akkuyu dışa bağımlılığı azaltacak

4 reaktörden oluşan tesiste, her bir reaktör bin 200 megavatlık güce sahip olacak. Toplam kurulum gücü ise 4 bin 800 megavat.

Santral, tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretebilecek. Akkuyu NGS, Türkiye'nin enerji tüketiminin yüzde 10'unu karşılayacak.

İkinci, üçüncü ve dördüncü üniteler de birer yıl arayla hizmette olacak.

Sıfır emisyonla çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan, kesintisiz elektrik üretilebilecek.

4 bin kişi istihdam edilecek

Şantiye sahasında 25 binden fazla kişi çalışıyor. Çalışanların yüzde 80’i Türk.

Başta nükleer enerji, inşaat, elektrik elektronik olmak üzere 600’ü aşkın Türk mühendis burada ter döküyor.

Ekonomiye katkısı 50 milyar dolar

Akkuyu, yerli teknoloji ve üretim kapasitesinin gelişmesi adına da öncü bir rol üstlenecek.

Santral tam kapasite çalıştığında 4 bin kişi istihdam edilecek. Ülke ekonomisine katkısı ise 50 milyar dolar olacak.