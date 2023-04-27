Çok Bulutlu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 27.04.2023 17:55

Türkiye'nin yeni enerji kalesi: Akkuyu NGS

Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde son aşamaya gelindi. Dev santral için ilk imzalar 2010 yılında atıldı. 2018'e gelindiğinde temel atma töreni gerçekleşti. İnşaat sahasında 30 bin personel görev yaptı. İşte Cumhuriyet tarihinin tek kalemde yapılan en büyük yatırımı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin hikayesi.

okuma süresi
Okuma süresi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali için Türkiye ve Rusya arasında ilk imzalar 2010 yılında atıldı.

Takvim yaprakları 3 Nisan 2018'i gösterdiğinde dev projede ilk çivi törenle çakıldı.
Akkuyu NGS, aynı zamanda dünyanın en büyük nükleer enerji santrali inşaat sahası haline geldi.

İnşaat sahasında çalışan sayısı en yoğun dönemde 30 bini buldu. Bugüne kadar 140 bin ton inşaat demiri kullanıldı, 1 milyon 300 bin metreküp beton döküldü.

Türkiye'nin yeni enerji kalesi: Akkuyu NGS

Akkuyu dışa bağımlılığı azaltacak

4 reaktörden oluşan tesiste, her bir reaktör bin 200 megavatlık güce sahip olacak. Toplam kurulum gücü ise 4 bin 800 megavat.

Santral, tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretebilecek. Akkuyu NGS, Türkiye'nin enerji tüketiminin yüzde 10'unu karşılayacak.

İkinci, üçüncü ve dördüncü üniteler de birer yıl arayla hizmette olacak.

Sıfır emisyonla çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan, kesintisiz elektrik üretilebilecek.

Türkiye'nin yeni enerji kalesi: Akkuyu NGS

4 bin kişi istihdam edilecek

Şantiye sahasında 25 binden fazla kişi çalışıyor. Çalışanların yüzde 80’i Türk.
Başta nükleer enerji, inşaat, elektrik elektronik olmak üzere 600’ü aşkın Türk mühendis burada ter döküyor.

Türkiye'nin yeni enerji kalesi: Akkuyu NGS

Ekonomiye katkısı 50 milyar dolar

Akkuyu, yerli teknoloji ve üretim kapasitesinin gelişmesi adına da öncü bir rol üstlenecek.

Santral tam kapasite çalıştığında 4 bin kişi istihdam edilecek. Ülke ekonomisine katkısı ise 50 milyar dolar olacak.

ETİKETLER
Enerji Nükleer Santral
Sıradaki Haber
ABD ekonomisi 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,1 büyüdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:13
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 92 düzensiz göçmen kurtarıldı
18:45
Microsoft Başkanı: İngiltere'ye güvenimiz sarsıldı
19:09
Sivas'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
18:29
Cumhur İttifakı liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' ziyareti
18:20
Finlandiya'da 4 siyasi parti koalisyon görüşmeleri için bir araya gelecek
18:55
Sakarya'da terör örgütüne para toplayan zanlı tutuklandı
TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı
TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı
FOTO FOKUS
Türkiye'nin yeni enerji kalesi: Akkuyu NGS
Türkiye'nin yeni enerji kalesi: Akkuyu NGS
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ