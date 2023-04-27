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Güncel
AA 27.04.2023 16:25

ABD ekonomisi 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,1 büyüdü

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,1 ile beklenenden az büyüdü.

ABD ekonomisi 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,1 büyüdü
[Fotograf: Reuters]

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,1 arttı.

Beklenenden az büyüme kaydeden ABD ekonomisinin, söz konusu dönemde yüzde 2 büyümesi tahmin ediliyordu.

Ülke ekonomisi, 2022'in son çeyreğinde yüzde 2,6 büyürken, geçen yılın genelinde yüzde 2,1'lik büyüme performansı göstermişti.

ABD ekonomisinin yılın ilk çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, ihracat, federal kamu harcamaları, eyalet ve yerel kamu harcamaları ile konut dışı sabit yatırımlardaki artış etkili oldu. Aynı dönemde özel stok yatırımları ve konut sabit yatırımlarında ise azalış kaydedildi.

Yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 4,2 artış kaydetti. Beklentiler, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,5 artması yönündeydi. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,7 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 4,9 arttı. Piyasa beklentileri çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 4,7 artması yönündeydi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 4,4'lük artış kaydetmişti.

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