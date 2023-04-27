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Ekonomi
AA 27.04.2023 15:40

Çiftçilere yaklaşık 4,5 milyar lira sulama desteği verilecek

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerin 2023 yılı tarımsal amaçlı su kullanım bedellerinin yüzde 50'sini karşılayacaklarını belirterek, "Eli öpülesi çiftçimize yaklaşık 4,5 milyar lira destekte bulunmuş olacağız." dedi.

Çiftçilere yaklaşık 4,5 milyar lira sulama desteği verilecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan "Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı"yla ilgili değerlendirmede bulundu.

"Çiftçilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Karar kapsamında, ÇKS'ye kayıtlı üreticilerin 2023 yılı tarımsal amaçlı su kullanım bedellerinin yüzde 50'sini karşılayacaklarını vurgulayan Kirişci, şunları kaydetti:

"Eli öpülesi çiftçimize yaklaşık 4,5 milyar lira destekte bulunmuş olacağız. Alın ve akıl terini üretimle buluşturan, toprağımıza bereket katan çiftçilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz."

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