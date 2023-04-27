Çok Bulutlu 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 27.04.2023 19:53

Bakan Dönmez: Gün gün dışa bağımlılığı azaltacağız

Enerjide dev adım Akkuyu Nükleer Güç Santrali nükleer tesis statüsüne kavuştu. Bakan Dönmez, "Artık yakıtın hazırlanma işlemleri var, bir yıl içinde çalışmaları tamamlayacağız "dedi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin doğal gaz ithalatına da olumlu katkı sunacağını söyledi. Bakan Dönmez, TRT Haber'in sorularını yanıtladı.

Bakan Dönmez: Gün gün dışa bağımlılığı azaltacağız

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali ilk yakıtına kavuştu.

İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TRT Haber'in sorularını yanıtladı. Bakan Dönmez, tesisteki çalışmalara değindi.


Türkiye nükleer enerjiye kavuştu

Bakan Dönmez, "İşletmeye almadan önce en kritik aşama yakıtın bu tesise gelmiş olması. Dün itibariyle de tesise getirmiş olduk. Artık yakıtın hazırlanması bazı test kontrol işlemlerinin bazı yapılması gereken enstrümantal işler var. Bir yıl içerisinde bütün bunları tamamlayacağız. Aşama aşama sisteme elektrik veremeye başlayacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Dönmez, atılan adımın enerjide dışa bağımlılığı azaltacağına vurgu yaptı. Doğal gaz ithalatına da olumlu katkı sunacağını söyledi.


Dönmez, "Gün gün dışa bağımlılığı azaltacağız. Doğalgaz kullanımının çünkü yaklaşık 3'te biri elektrik üretiminde kullanılıyor. Biz oradaki elektrik üretimini doğal gazın kömürün payını bu tip yerli kaynaklarla azalttıkça ithalata ödediğimiz bedelleri de azaltmış olacağız" sözleriyle hedefleri anlattı.

Konutlara doğal gaz müjdesi

Bakan Dönmez, konutlara ücretsiz doğalgaz müjdesiyle ilgili de konuştu. Bayramdan sonra vatandaşlara fatura göndermediklerini söyledi.

Dönmez, "Yazılımdaki değişikliler biter bitmez fatura gidecek . Kullanım miktarı yazacak fakat ödenmesi gereken kısımda sıfır yazacak. Kartlı sayaç kullanan vatandaşlarımız da bu haktan yararlanacak" dedi.

ETİKETLER
Doğalgaz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Fatih Dönmez Nükleer Santral
Sıradaki Haber
Bakan Kirişci: Terör örgütlerine verecek bir karış toprağımız yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:51
Baykar ile Azerbaycan'dan 'ortak üretim' için iyi niyet protokolü
20:50
BDDK'dan elektrik araçlar için kredi düzenlemesi
20:55
10 bin polis memuru alımı yapılacak
20:51
Çorum'da trafik kazası: 9 yaralı
20:26
İngiltere: Sudan'da ateşkes sona erdiğinde tahliyelerin süreceğinin garantisi yok
20:31
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye enerji bağımsızlığı yolunda büyük bir adım attı
Antalya’ya Nisan ayının sonunda kar yağdı
Antalya’ya Nisan ayının sonunda kar yağdı
FOTO FOKUS
ATAK-2 ilk kez motor çalıştırdı
ATAK-2 ilk kez motor çalıştırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ