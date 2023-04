Bakan Kirişci: Terör örgütlerine verecek bir karış toprağımız yok

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci,Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'nde seçim irtibat bürosunun açılışında konuştu.

Kirişci, Cumhur İttifakı'nın elinin güçlü olduğunu söyleyerek, karşılarında terör örgütleriyle iş birliği içinde olduklarını gizlemeyen ve bunu aleni şekilde ifade eden bir ittifak bulunduğunu dile getirdi.

"Bu coğrafya ve bu milletle çok uğraştılar"

Kirişci, "Bu coğrafya ve bu milletle çok uğraştılar" diyerek, milletin buna geçit vermeyeceğini, Türkiye'nin gündemi belirlenen bir ülke olmaktan çıktığını, artık gündem belirleyen bir ülke olduğunu anlattı.

"Yerli ve millilik adına atılan her adımdan bunlar rahatsızlar"

AK Parti iktidarlarında otoyol, köprü, raylı sistem ve sağlık alanında yapılan çalışmaları anlatan Kirişci, şunları söyledi:

"Bunlar, soğanla Togg otomobilini yarıştıracak kadar cahil insanlar. Bunlar, milli değildir. Bunlar, hiçbir zaman yerli olmadılar. Dolayısıyla bu ülkede Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerli ve millilik adına atılan her adımdan bunlar rahatsızlar. Çünkü bunların ağababalarının kim olduğunu gördünüz. Kim? Kandil'dekiler. Kim? Amerika'dakiler. Dolayısıyla bizim bu terör örgütlerine bu ülkeyi yeniden teslim edecek zamanımız yok, bir karış toprağımız da yok. Allah onlara her türlü musibeti, her türlü belayı verecek. Çünkü biz birliğimizi ve dirliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece inşallah bunların üstesinden geleceğiz."