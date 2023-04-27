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Gündem
AA 27.04.2023 20:19

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye enerji bağımsızlığı yolunda büyük bir adım attı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk nükleer yakıtın getirilmesiyle Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda büyük bir adım attıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye enerji bağımsızlığı yolunda büyük bir adım attı
[Fotograf: TRT Haber]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ni gerçekleştirdik. Ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda attığımız bu büyük adım, Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokacak. Hayırlı olsun" dedi.

 

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Fuat Oktay Nükleer Enerji Santralleri
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