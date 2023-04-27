Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye enerji bağımsızlığı yolunda büyük bir adım attı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ni gerçekleştirdik. Ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda attığımız bu büyük adım, Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokacak. Hayırlı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ın liderliğinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ni gerçekleştirdik.



Ülkemizin Enerji bağımsızlığı yolunda attığımız bu büyük adım, Türkiye’yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokacak.



Hayırlı olsun.???????? pic.twitter.com/VegyUNcYPT — Fuat Oktay (@fuatoktay) April 27, 2023