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Türkiye
AA 12.05.2023 20:11

Ankara'da gök gürültülü sağanak etkili oldu

Ankara'nın bazı ilçelerinde yer yer gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu Eryaman'da bazı araçlar suda kaldı, Batıkent'te bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı.

Kentte öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte zorluk çekti, Eskişehir Yolu bir süre için tek yönlü trafiğe kapandı.

Angora Bulvarı üzerinde yağış nedeniyle yolun bir bölümü çöktü, yol üzerindeki araçlardan bazıları suya gömüldü.

Dumlupınar Bulvarı'ndaki araçlar suda kaldı. Araçları içinde mahsur kalan vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait kepçe yardımıyla kurtarıldı. Su birikintisinin tahliyesi için refüjdeki beton kepçeyle kırıldı.

Özellikle kavşaklardaki yoğun su birikintisi nedeniyle yollarda araç kuyruğu oluştu. Bazı semtlerde binaların giriş katlarını su bastı, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Bazı metro duraklarını su bastı

Batıkent metro durağını su bastı, Eryaman'da ise bazı araçlar suda kaldı. EGO Genel Müdürlüğü, M3 Sincan metro hattının İstanbul Yolu İstasyonu'nun ani yağış nedeniyle yoğun su girişine maruz kaldığını, bu nedenle giriş ve çıkışın kapatıldığını duyurdu.

Botanik ve Eryaman 1-2 istasyonları arasında otobüs seferlerinin yapıldığını açıklayan EGO, su tahliyesi için Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

Teleferik seferleri durduruldu

Bazı semtlerde elektrik kesintisi yaşanırken, hava muhalefeti nedeniyle Şentepe'deki teleferik seferleri de durduruldu. EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sistemi kullanan yolcuların tahliye edildiği ve aynı güzergahta yeterli sayıda otobüsün ring seferleriyle hizmet verdiği bildirildi, hava şartlarının normale dönmesinin ardından sistemin yeniden işletmeye alınacağı kaydedildi.

Metrekareye 28 kilogram yağış

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada bazı ilçelerde metrekareye 28 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

Yavaş, "Belediyemizde ilgili tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde, 865 araç ve 1445 personelle yağışın olumsuzluklarına aralıksız olarak müdahale etmektedir. Süreci bizzat belediyemizde takip etmekteyim. Başkent 153 hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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