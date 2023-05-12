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Türkiye
DHA 12.05.2023 17:58

Kahramanmaraş'ta kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta bir otomobil aşırı hız yapıp makas attı, ardından refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
[Fotograf: DHA]

Batı Çevre Yolu'nda, aşırı hız yapıp makas attığı öne sürülen M.E.D.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil refüje çıktı.

Önce ağacı ardından aydınlatma direğini deviren otomobilin motoru da yerinden çıkarak 30 metre ileri fırladı.

Kazada, otomobilden fırlayıp refüje düşen Tarık Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü M.E.D. ile yakınları yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapıldıktan sonra hastanelere sevk edilen yaralılardan Batım Bektaş da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza yerine gelen yaralıların yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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