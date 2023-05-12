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Türkiye
AA 12.05.2023 17:31

Malatya'da kalıcı konutların inşaatları devam ediyor

Malatya'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından temeli atılan kalıcı afet konutlarının inşaatı sürüyor.

Malatya'da kalıcı konutların inşaatları devam ediyor
[Fotograf: AA]

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar alanların barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar devam ediyor.

Depremlerden en çok etkilenen kentlerden Malatya'da ihale edilen 11 bin 634 konut, 1 cami, 16 ticarethanenin inşası sürüyor. Bu kapsamda inşaatı süren alanlarda 5 katlı binalar yükselmeye başladı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce mevkiinde yapılan konutların Yapım Müdürü Olcay Kazan, konutların yapımının hızla sürdüğünü söyledi.

Malatya'da kalıcı konutların inşaatları devam ediyor

Kazan, binaların radye temel ve tünel kalıp sistemiyle yapıldığını anlatarak, en kısa sürede tamamlamak için yoğun çalışma içerisinde olduklarını ifade etti.

Bulundukları alanda iki etapta toplam 2 bin konut yapacaklarını anlatan Kazan,"Projemiz tüm hızla devam ediyor. İki aydır yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Binalarımız yükselmeye başladı. 24 saat usulüne göre çalışıp bir an önce konutları hak sahiplerine konutları teslim etmek için cansiperane çalışıyoruz." dedi.

Kazan, blokların hızla yükseldiğini belirterek, "Şu an dördüncü katı çıktık, aynı zamanda diğer yerlerde de katlarımız yükseliyor. Belirli bir plan, program dahilinde hızlı şekilde çalışmalara devam ediyoruz." diye konuştu.

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