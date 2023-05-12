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Türkiye
AA 12.05.2023 17:04

Bursa'nın kırsal mahallelerine seçim malzemeleri ulaştırılıyor

Bursa'nın "dağ yöresi" olarak bilinen 4 ilçesinde görevli sandık kurulu başkanları, 14 Mayıs seçimlerinde kullanılacak malzemeleri Hükümet Konağı ve adliyeden teslim alıyor.

Bursa'nın kırsal mahallelerine seçim malzemeleri ulaştırılıyor
[Fotograf: AA]

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde uygulanacak seçim takvimine göre yurt içi görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanmasının ardından il ve ilçe merkezleri dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde İlçe Seçim Kurullarınca malzeme torbalarının ulaşımı sağlanıyor.

Bursa'nın "dağ yöresi" ilçeleri Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Keles'e de malzemeler YSK tarafından teslim edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Söz konusu ilçelerin kırsal mahallelerindeki sandık kurulu başkanları, Hükümet Konağı ve adliyelerden imza karşılığında bu emanetleri alıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Torbalarda sandık mühürleri, mum, görme engelliler için rehber karton, oy pusulası, zarf, kalem, seçmen listesi ve oy çuvallarını bağlamak üzere ip gibi malzemeler bulunuyor.

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