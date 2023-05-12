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Türkiye
AA 12.05.2023 14:26

Defne Devlet Hastanesi'nin yapımında sona gelindi

Depremlerden etkilenen Hatay'da yapımına başlanan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesinin inşaatındaki çalışmalar 24 saat esasına göre sürüyor.

Defne Devlet Hastanesi'nin yapımında sona gelindi
[Fotograf: AA]

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerde büyük hasar gören Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde 24 Mart'ta temeli atılan hastane inşaatında çalışmalar sürüyor.

Sona gelinen hastanenin yapımında çok sayıda personel, 24 saat esasına göre çalışma yürütüyor.

Defne Devlet Hastanesi'nin yapımında sona gelindi

Tüm branşlarda hizmet verecek 300 yataklı hastanede, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathane olacak.

Defne Devlet Hastanesi'nin yapımında sona gelindi

Bakan Koca: Burası yoğun bakımlarıyla birlikte güçlü bir hastane oluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca sosyal medya hesabından "60 günde tamamlamak üzere yola çıkmıştık. Hatay Defne Devlet Hastanemizin inşaatı başladıktan 48 gün sonraki durumunu paylaşıyorum. Az kaldı." ifadeleriyle hastanedeki incelemelerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakan Koca söz konusu videoda, 300 yataklı hastaneye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu hastane prefabrik geçici yapılmış bir hastane değil. Bu hastane yüzde 60'a yakın yataklı servisleri, ameliyathaneleri, yoğun bakımları, laboratuvarları, ana girişi dahil olmak üzere ağır çelikten yapıldı. Burası kalıcı bir hastane oldu. Yani bundan sonrası için sürekli hizmet verilebilir 300 yataklı kalıcı bir Defne Hastanesi yapılmış oldu. Burası yoğun bakımlarıyla birlikte güçlü bir hastane oluyor, bütün odaları da teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip. Özellikle deprem bölgesi olan Hatay için son derece önemli bir hastane oldu."

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Hatay Deprem
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