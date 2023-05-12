Çok Bulutlu 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 12.05.2023 16:11

Enkaz altında dünyaya gelen ikizler 96 gün sonra ailesine kavuştu

Hatay'da enkaz altında dünyaya gelen, ardından Mersin'e getirilen ikiz bebekler Öykü ve Ömür Esra, DNA testlerinin ardından 96 gün sonra annesine kavuştu.

Enkaz altında dünyaya gelen ikizler 96 gün sonra ailesine kavuştu

Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'da yakalanan Seher Güzel, çocuklarını yıkılan evlerinin enkazında dünyaya getirdi.

Ekipler tarafından enkazdan çıkarılan Güzel, Hatay'da tedavi altına alınırken ikiz bebekleri ise Mersin Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Enkaz altında dünyaya gelen ikizler 96 gün sonra ailesine kavuştu

96 gündür çocuklarını arayan anne, Mersin'den gelen haberle sevindi. Bebeklerinin Davultepe Çocuk Evleri Sitesi'nde olduğunu öğrenen anne, dün Mersin'e gelerek DNA testi yaptırdı.

Yapılan test sonucunda aileye ait olduğu belirlenen bebekler, bugün teslim edildi. 96 gün sonra çocuklarını kucağına almanın mutluluğunu yaşayan anne, uzun süre bebekleriyle hasret giderdi.

Enkaz altında dünyaya gelen ikizler 96 gün sonra ailesine kavuştu

"Nasıl doğum yaptığımı kesinlikle bilmiyorum"

Çocuklarına kavuşma anını anlatan anne Seher Güzel, Hatay Antakya'da yaşadığını ve deprem sırasında evde olduğunu söyledi.

Depremin olduğu saatlerde uyanık olduğunu belirten Güzel, "Evimiz bir anda yıkıldı. Doğum yapmışım. O anları hiç hatırlamıyorum. Sancılandığım aklımda ama nasıl doğum yaptığımı kesinlikle bilmiyorum. Çünkü kafama darbe yemiştim. 7 yaşında bir kızım vardı, onu aldığım sırada doğumun başladığını düşünüyorum. Ondan sonra ambulans beni hastaneye götürmüş, çocuklarımı da buraya getirmişler. Ben tedavimin ardından çocuklarımın nerede olduğunu öğrenmeye çalıştım ve Mersin'de buldum. Sonra buraya gelerek DNA testi yaptırdık" dedi.

Enkaz altında dünyaya gelen ikizler 96 gün sonra ailesine kavuştu

"Evlat hasreti çok zordu"

Çocuklarının hasretinin çok büyük olduğunu vurgulayan Güzel, "96 gün sonra çocuklarıma kavuştum. Evlat hasreti çok zordu. Bu süreci yanımda olan çocuklarımla ikiz bebeklerimin acısını gidermeye çalıştık. Çocuklarıma kavuştuğum için çok mutluyum. Rabbime şükürler olsun ki bizi onlara kavuşturdu. Devletimizden Allah razı olsun, onlara çok iyi bakmışlar. Şimdi çocuklarımla birlikte Hatay'a döneceğiz. Biz memleketimizi bırakmadık, bırakmayacağız. Orada yaşayacağız. Umutlarımız, hayallerimiz bitmedi" ifadelerini kullandı.

Enkaz altında dünyaya gelen ikizler 96 gün sonra ailesine kavuştu

"Mersin'e çok sayıda çocuk ve bebek geldi"

Davultepe Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Selman Fidan ise "Mersin'e çok sayıda çocuk ve bebek geldi. Biz ilk günden itibaren bu çocuklarımızı takip edip, tedavilerinin ardından devlet koruması altına aldık. Bundan sonra da DNA ile ailesini tespit ettiğimiz çocukları ailelerine teslim ettik. Bugün de enkazda doğan Öykü ve Ömür'ü ailesine kavuşturduk. Bundan dolayı da çok mutluyuz" dedi.

ETİKETLER
Hatay Deprem
Sıradaki Haber
Defne Devlet Hastanesi'nin yapımında sona gelindi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:31
Çavuşoğlu’ndan Millet İttifakı'na 'terör' tepkisi: PKK ile iş birliği yapılması milliyetçileri rahatsız ediyor
16:14
Rusya: Ukrayna ordusunun Soledar istikametindeki yoğun saldırıları püskürtüldü
16:11
Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti
16:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meral Hanımı döndüren de, İnce'yi adaylıktan çektiren de aynı güçtür
15:30
Bakan Akar: Bu millet teröristlerle arasına mesafe koyamayanlarla arasına mesafe koyacaktır
15:28
Muharrem İnce hakkında provokatif paylaşımlara inceleme
Bosna Savaşı'nda öldürülen 6 kurbanın cenazesi toprağa verildi
Bosna Savaşı'nda öldürülen 6 kurbanın cenazesi toprağa verildi
FOTO FOKUS
Dürümlü katliamının 7. yılı: Canları pahasına teröristlerin planına engel oldular
Dürümlü katliamının 7. yılı: Canları pahasına teröristlerin planına engel oldular
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ