Ankara'da apartman bahçesinden ördek çalındı

Kimliği belirsiz 2 kişi, Topçu Mahallesi'ndeki bir apartmanın sakinlerinden Münevver Şener'in beslediği ördekleri çalmak için bahçeye girdi.

Şüphelilerin biri çevreyi kontrol ederken; diğeri 3 ördekten 2'sini kovalayarak yakaladı.

Şüphelilerin ördekleri çalıp kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Şener, ördeklerle ilgili polise başvurdu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

"Kuş eti yeme hobisi varmış demek ki"

Münevver Şener, ördekleri yaklaşık 1 sene önce civciv olarak aldıklarını söyleyerek, "Evde besledik, büyüttük. Aileden biri oldu. Dün babam namaza gidince 2 hırsız girmiş. Çalan kişinin kuş eti yemek gibi bir hobisi varmış demek ki. Aç olduğunu söylese karnını doyurur, kıyafet verirdik. Böyle onursuz bir şeyi yapmasına gerek yoktu. 85 yaşındaki babam çocuk gibi bakıyordu. Babam camiden çıkınca kalan 1 ördeğimizin sesini duymuş. Öyle fark etti. Çok evcil hayvanlardı. Ne söylersek anlıyorlardı. Çok üzüldük. Tek kalan ördeğimiz çok yalnız kaldı. Yuvasına girmiyordu. İlk başta köpek yedi sandık; ama kamerayı izleyince insan girmiş" dedi.