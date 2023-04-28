İzmir'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İzmir'in Narlıdere ilçesi Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloklu sitedeki 8 katlı binada dün akşam saat 22.00 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar yerden, yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti.

Zaman zaman patlama seslerinin geldiği binadaki yangın yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alındı, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Öte yandan, sitede çıkan yangın ve yol açtığı hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

112 Acil Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bir kişiyi İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Dumandan etkilenen 5 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı. Yaşadığı panik nedeniyle ayağı burkulan bir kişiye de sağlık ekipleri müdahale etti. Hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin binada mahsur kalan bir kedi ile köpeği de kurtardığı öğrenildi.

Evler kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekiplerinin katlar arası ve dairelerin içine su sıkarak soğutma çalışmasını sürdürdüğü binada cumhuriyet savcısı ile Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Savaş Şimşek de incelemelerde bulunuyor.

Ekiplerin yangının çıkış nedeninin tespitine yönelik araştırma yaptığı belirtildi.

Yangının ardından 8 katlı blok büyük ölçüde hasar gördü, daireler kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, evlerinin durumunu merak eden site sakinleri çalışmaları takip ederken, bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

İtfaiye ekipleri, evcil hayvanlarının durumuyla ilgili bilgi almaya çalışan bina sakinlerine de yardımcı olmaya çalışıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı ile Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin olay yerinde incelemelerde bulundu.

Soruşturma başlatıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yangınla ilgili adli soruşturma başlattığı bildirildi.

Sitede ikamet ettiği bilinen sanatçı İbrahim Tatlıses de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bütün komşularıma geçmiş olsun. İki gün önce geliyordum İzmir'e, uçaklarda yer yok diye gelemedim. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin." ifadelerini kullandı.