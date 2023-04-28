Sudan'dan askeri uçakla tahliye edilen 170 Türk vatandaşı Türkiye'ye geldi

Akşam saatlerinde Port Sudan'dan hareket eden MSB'ye ait A400M tahliye uçağı 02.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Açığa park eden askeri uçaktaki 170 Türk vatandaşı otobüslerle terminal binasına getirildi. İGA yetkileri tarafından karşılanan vatandaşlara içecek ikramı yapıldı.

Sudan'dan tahliyeler sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'na ait askeri uçakla tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul Havalimanı'na geldi. pic.twitter.com/qcauMGn84o — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 28, 2023

Tahliye olan vatandaşlar Türkiye'ye döndükleri için mutlu olduklarını dile getirdiler.

[Fotoğraf: AA]

Daha sonra vatandaşlar kendilerini bekleyen otobüslerle terminalden ayrıldı.