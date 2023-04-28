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Gündem
AA 28.04.2023 03:23

Sudan'dan askeri uçakla tahliye edilen 170 Türk vatandaşı Türkiye'ye geldi

Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) ait askeri uçakla Sudan'dan tahliye edilen 170 Türk vatandaşı İstanbul Havalimanı'na geldi.

Sudan'dan askeri uçakla tahliye edilen 170 Türk vatandaşı Türkiye'ye geldi
[Fotograf: DHA]

Akşam saatlerinde Port Sudan'dan hareket eden MSB'ye ait A400M tahliye uçağı 02.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Açığa park eden askeri uçaktaki 170 Türk vatandaşı otobüslerle terminal binasına getirildi. İGA yetkileri tarafından karşılanan vatandaşlara içecek ikramı yapıldı.

Tahliye olan vatandaşlar Türkiye'ye döndükleri için mutlu olduklarını dile getirdiler.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Daha sonra vatandaşlar kendilerini bekleyen otobüslerle terminalden ayrıldı.

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