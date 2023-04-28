Bakan Koca: Yangından 7 vatandaşımız etkilendi

Bakan Koca, sosyal medya hesabından İzmir'deki site yangınına ilişkin açıklama yaptı.

Kontrol altına alma çalışmaları devam eden yangından 7 kişinin etkilendiğini, 6 kişinin dumana maruz kaldığını, bir kişinin de ayağını burktuğunu ifade etti.

"70 sağlık görevlisi, 20 adet 112 ambulansı görevlendirildi"

Gerekli tıbbi müdahalelerin yapıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Koca, "Olay yerine toplam 70 sağlık görevlisi; 20 adet 112 ambulansı, 2 UMKE Timi görevlendirildi. İzmir’e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah benzer tüm olaylardan korusun" ifadelerini kullandı.