İzmir'deki orman yangını 23 saat sonra kontrol altında

Beşyol mevkiindeki ormanlık alanda dün saat 13.37'de çıkan yangına müdahale gece de devam etti.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bornova'da dün başlayan yangın nedeniyle İzmir-Manisa kara yolunun Sabuncubeli bölümü bir süre trafiğe kapatılmış, Beşyol ve Sarnıç mahalleleri tahliye edilmiş, iki mahallede toplam 7 ev hasar almıştı.

Yangına müdahale çalışmalarına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 3 AS-532 tipi helikopter de katılmıştı.