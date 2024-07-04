Parçalı Bulutlu 30.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.07.2024 13:21

İzmir'deki orman yangını 23 saat sonra kontrol altında

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 23 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

İzmir'deki orman yangını 23 saat sonra kontrol altında

Beşyol mevkiindeki ormanlık alanda dün saat 13.37'de çıkan yangına müdahale gece de devam etti.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bornova'da dün başlayan yangın nedeniyle İzmir-Manisa kara yolunun Sabuncubeli bölümü bir süre trafiğe kapatılmış, Beşyol ve Sarnıç mahalleleri tahliye edilmiş, iki mahallede toplam 7 ev hasar almıştı.

Yangına müdahale çalışmalarına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 3 AS-532 tipi helikopter de katılmıştı.

ETİKETLER
İzmir Yangın
Sıradaki Haber
Meteoroloji'den 11 il için 'sarı' kodlu uyarı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:00
İsrail Gazze'de 38 bin 11 Filistinliyi katletti
13:54
Polat çifti iddianamesinde 31 şirketin mal varlığının kamuya geçirilmesi istendi
13:48
Batman'da etçil çekirgeye rastlandı
13:44
Yasadışı 1295 internet sitesi hakkında işlem yapıldı
13:39
İstanbul'da 2 bin 122 operasyonda 4 bin 466 terör şüphelisine gözaltı
13:33
Bodrum'da 19 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi edildi
Lala Hayrettin Camii yeniden ayağa kaldırıldı
Lala Hayrettin Camii yeniden ayağa kaldırıldı
FOTO FOKUS
İTÜ Vefa Takımı'ndan Spaceport Amerika Kupası'nda birincilik
İTÜ Vefa Takımı'ndan Spaceport Amerika Kupası'nda birincilik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ