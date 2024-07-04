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Güncel
AA 04.07.2024 13:05

Kilis'te hırsızlık: 5 tutuklu

Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kilis'te hırsızlık: 5 tutuklu
[Arşiv]

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü'nce Kilis'teki hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

1 Haziran-1 Temmuz arasında yapılan çalışmalarda 20 hırsızlık olayına ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Malzemeler sahiplerine teslim edildi

Ele geçirilen 3 cep telefonu, 2 akü, 1 hoparlör, 2 koyun ile çeşitli malzemeler sahiplerine ulaştırılırken, suçta kullanıldığı tespit edilen 10 bin TL nakit para ise adli birimlere teslim edildi.

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