Kilis'te hırsızlık: 5 tutuklu

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü'nce Kilis'teki hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

1 Haziran-1 Temmuz arasında yapılan çalışmalarda 20 hırsızlık olayına ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Malzemeler sahiplerine teslim edildi

Ele geçirilen 3 cep telefonu, 2 akü, 1 hoparlör, 2 koyun ile çeşitli malzemeler sahiplerine ulaştırılırken, suçta kullanıldığı tespit edilen 10 bin TL nakit para ise adli birimlere teslim edildi.