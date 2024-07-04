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Türkiye
TRT Haber 04.07.2024 12:40

Meteoroloji'den 16 il için 'sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 ilde beklenen gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji'den 16 il için 'sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren İstanbul Anadolu Yakası'nın doğusu, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Bilecik ile Kütahya çevrelerinde gök gürültülü sağanağın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in güney ve batı ilçeleri, Manisa çevreleri ve İzmir'in kuzeyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Zonguldak ve Bartın'da akşam saatlerinden sonra, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Amasya'da ise yarın öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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